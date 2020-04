Ilon Mask o karantinu: Prisilno zatvaranje ljudi u njihove domove je fašizam

Nakon što su brojne američke savezne države produžile mere zabrane kretanja stanovnika, oglasio se Ilon Mask, direktor kompanija Tesla i SpaceX, rekavši da je fašistički tražiti od ljudi da ostanu u svojim domovima.

Poznati milijarder na Tviteru je pozvao da se oslobodi Amerika. Kako je kazao, zabrinut je što Tesla ne može da nastavi proizvodnju u svojim fabrikama u San Francisku, Frimontu i drugim gradovima, javlja Verge.

„Prisilno zatvaranje ljudi u njihove domove, protiv svih njihovih ustavnih prava, prema mom mišljenju je kršenje sloboda ljudi na užasan i pogrešan način. Nisu ljudi zbog toga došli ovde i izgradili Ameriku. Ukoliko ljudi žele da ostanu u kući, to je odlično. Ali reći im da ne smeju da napuste kuću i da će biti uhapšeni ukoliko to učine, to je fašizam. To nije demokratija. To nije sloboda. Vratite ljudima njihovu slobodu“, rekao je Mask.

Iako je bio da primoran zatvori svoje fabrike, Mask kaže da će Tesla biti u redu nakon pandemijske krize, ali da male kompanije neće.

„Sve na čemu su ljudi radili celi život, uništava se u stvarnom vremenu“, prokomentarisao je osnivač Tesle državne naloge za obustavljanje poslova koji nisu nužni.

Mask je oštar kritičar nekih bezbesnosnih mera pokrenutih u SAD-u zbog pandemije koronavirusa, pre svega odluka o zabrani kretanja i rada koje su dovele do pada ekonomije širom Amerike.

Direktor Tesle predvideo je i da će do kraja aprila biti smanjen broj novih slučajeva koronavirusa u SAD-u. Ipak, trenutno se svakodnevno potvrđuje oko 25.000 novozaraženih, što takođe nije realna brojka zbog nedovoljno testiranja.