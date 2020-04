Imaju samo jednu žrtvu korone: Država koja je sasvim razbila lanac prenošenja

Novozelandska premijerka Džasinda Ardern rekla je da je “oprezno optimistična“ kada je reč o ograničavanju epidemije koronavirusa nakon što se broj zaraženih smanjuje. U protekla 24 sata u toj ostrvskoj zemlji sa 4.8 miliona stanovnika zabeleženo je 29 novih slučajeva, ukupno 1.239, a do sada je umrla samo jedna osoba.

As we're down a PM – can we please get Jacinda Ardern temping in? #OurPM #COVID2019 pic.twitter.com/omnMpxemrX

— El Christo (@ElRaynerista) March 27, 2020