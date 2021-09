Indija – zemlja delta soja, uspešna u borbi protiv kovida 19

NJU DELHI – Slike prepunih bolnica ispred kojih leže zaraženi korona virusom, jer za njih nema slobodnih bolničkih kreveta u Indiji su sada prošlost, jer je zahvaljujući ozbiljnom programu vakcinacije i disciplini građana epidemiološka situacija stavljena pod kontrolu.

To najbolje ilustruje podatak da se dnevno u glavnom gradu, višemilionskom Nju Delhiju, zabeleži tek dvocifren broj zaraženih,a pre neki dan se obeležavao rođendan premijera Narendre Modija i tokom samo tog jednog dana vakcinisano je čak 2,5 miliona ljudi u Indiji.

Građani ove zemlje iz koje je potekao delta soj, koji sada dominira u Evropi, na raspolaganju imaju nekoliko vakcina različitih proizvođača, koje su besplatne.

Ali, osim pružene mogućnosti imaju, možda, i ono još važnije – svest da je vakcinacija jedini put da se korona virusu stane u kraj, pa je velika većina građana već vakcinisana.

Uz to, vrlo su disciplinovani, pa poštuju prilično stroge mere koje važe u zemlji, među kojima je nošenje maske i na otvorenom, kao i u zatvorenom prostoru, te držanje distance.

Ta disciplina se vidi na svakom koraku – recimo u saobraćaju, koji je u Delhiju prilično haotičan i gust, u automobilima ljudi koji i dok se voze, sami ili u društvu, nose maske, čak i u tradicionalnom vozilu “tuk-tuk” ne mogu se videti ni vozači, ni putnici bez maske.

Da je nakon talasa proletos, koji je bio zastrašujuć, situacija sa kovidom 19 sada, reklo bi se, savladana, potvrđuje i otpravnik poslova u Ambasadi Srbije u Indiji Siniša Pavić.

“Čuli smo od ministra da se u Delhiju, sa populacijom od oko 16 miliona ljudi, broj pozitivnih računa u desetinama, 40 do 50 ljudi. To je sada zaista rezultat za svako poštovanje, posle onoga što se dešavalo”, rekao je Pavić za Tanjug.

Ističe da je do toga dovelo upravo vrlo ozbiljno sprovođenje mera koje su zaustavile trend rasta obolelih, uz masovnu vakcinaciju koja je, kaže, suštinski najšira u svetskim okvirima.

Ukazao je da je, budući da ukupno stanovništvo u Indiji čini 18 odsto svetske populcije, neophodno da se taj trend nastavi, što i jeste namera tamošnjih vlasti.

Očigledno je da su zbir preduzetih mera sa ozbiljnim sprovođenjem programa vakcinacije doveli Indiju u ovu situaciju, pa se očekuje da u narednom periodu sve bude stavljeno pod potpunu kontrolu.

“Indijci su disciplinovani, ali istina je da je država nametnula i ozbiljne sankcije za nepridržavanje mera. Ali, kada govorimo o ponašanju ljudi, ne može se to svesti samo na kaznenu politiku, jer oni pokazuju visok stepen samodiscipline i to je dovelo do ovakve situacije sada”, rekao je Pavić.

Kada su stroge mere uvedene, vlasti su morale da ih sprovode uz kaznenu politiku koja je najpre disciplinu nametala, ni manje ni više, nego dugim bambusovim štapom.

Sada, ko ne nosi masku na ulici, čeka ga novčana kazna od 2.000 rupija, što iznosi oko 20 evra, cifru koja je, ipak, za prosečnog Indijca, ogromna.

Tanjugov izveštač se u razgovoru sa pojedinim građanima DeIhija uverio u postojanje svesti da je vakcinacija od ključnog značaja.

Jedan od njih kaže da je vakcina jedino rešenje, jer drugi lek ne postoji.

“Indijska vlada nudi besplatne vakcine, a situacija je sada bolja nego ranije. Nemamo zaključavanje, ljudi se kreću po ulici, obavljamo svoj posao, polako se oporavljamo od toga”, kaže jedan mlađi Indijac, koji i ispred svoje radnje stoji sa maskom na licu.

Sa njim je saglasan i njegov starii komšija, koji upozorava da bi mlađi trebalo da se paze, drže distancu, nose maske, dok vlasti čine najbolje što mogu za građane.

Primetio je da, kako se situacija poboljšala, tako je i svest o epidemiološkim merama “malo popustila”.

“Ne trebalo da mislimo da je korona nestala, jer nije. Treba da se drži distanca, nose maske, i da se svi vakcinišu. To je sve što možzemo da učinimo”, rekao je on.

I njihov sugrađanin kaže da nije bilo dileme da li da se vakciniše, jer, dodaje, svako želi da bude bezbedan.

“Moramo da sledimo pravila. Sada se osećam bezbedno, posle vakcinacije, ali moramo i dalje da budemo pažljivi”, rekao je ovaj Indijac.

Stavljanje epidemiološke situacije pod kontrolu, i pored delta soja, čini se pravim čudom, jer je uočljivo da u Indiji, posebno na uliacama higijena nije baš na zavidnom nivou.

(Tanjug)

