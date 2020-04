IPI: Sloboda medija u Evropi ugrožena tokom pandemije

BEČ – Međunarodni institut za štampu (IPI), sa sedištem u Beču, navodi u najnovijem izveštaju da su vlade „zabrinjavajuće velikog broja evropskih zemalja“, naročito u istočnoj i centralnoj Evropi, iskoristile trenutnu zdravstvenu krizu kao izgovor za ograničavanje slobodnog protoka informacija, kao i za udar na nezavisne medije.

U statističkom pregledu slučajeva kršenja slobode medija, datom po regionima sveta, IPI navodi da je u Evropi zabeleženo osam slučajeva hapšenja ili tužbi protiv novinara, dva slučaja ograničavanja pristupa informacijama, pet slučajeva cenzure, četiri slučaja prestroge regulative kada je reč o lažnim vestima, kao i devet slučajeva verbalnih ili fizičkih napada, što ukupno čini 28 slučajeva – više nego u bilo kom drugom delu sveta.

Slede azijsko-pacifički region sa ukupno 23 slučaja, Afrika sa 19, američki kontinent sa 14 i region Bliskog istoka i severne Afrike, sa 11 slučajeva.

Kako navodi IPI, najozbiljnija pretnje po slobodu medija do sada su uočene u Mađarskoj i Rusiji, gde je, navodi se, pandemija iskorišćena za poostravanje kontrole nad informisanjem.

Vlade Bugarske i Rumunije, koje odranije beleže loše rezultate po pitanju slobode medija, takođe su uvele prestroge krivične sankcije za „lažne vesti“ o korona virusu, što donosi rizik od zloupotreba i mešanja u kapacitete medija da informišu javnost, navodi se u izveštaju.

IPI ističe da je vlada Mađarske prošle nedelje usvojila zakon koji premijeru Viktoru Orbanu daje nova, vanredna ovlašćenja zahvaljujući kojima, kako se navodi, može da vlada dekretom.

Glasovima dvotrećinske parlamentarne većine koju je obezbedila Orbanova partija Fides, vanredno stanje u Mađarskoj je produženo, a Orban sada, na neodređeno vreme, ima ovlašćenja da upravlja zemljom bez parlamenta, stoji u izveštaju.

U izveštaju se takođe navodi da je predsednik Rumunije Klaus Johanis potpisao vanrednu uredbu koja, između ostalog, nadležnima daje ovlašćenja da uklanjaju, prijavljuju ili zatvaraju internet sajtove koji šire „lažne vesti“ o virusu, a mogućnosti za žalbe nema.

U Bugarskoj, zemlji koju je, kako se podseća u izveštaju, Savet Evrope nedavno upozorio zbog opadanja slobode medija, vlada je upotrebila dekret o uvođenju vanrednog stanja za pokušaj izmene krivičnog zakonika i uvođenja zatvorskih kazni u trajanju do tri godine za ono što bude smatrala „lažnim vestima“ o pandemiji, a tu su i novčane kazne u iznosu do 5. 000 evra, navodi IPI.

Predsednik Roman Radev uložio je veto na taj deo predloga vanrednog zakona, ali je vlada ubrzo predložila drugi zakon.

Po prvom predloženom zakonu, bilo bi kažnjavano samo širenje „lažnih vesti“ u vezi sa korona virusom, dok bi se, po drugom, kazne odnosile na sve vidove „lažnih informacija“ objavljenih putem interneta, a vlasnici medija bili bi suočeni sa novčanim kaznama u iznosu do 1.000 evra i zatvorskim kaznama u trajanju do tri godine, napominje se u izveštaju.

IPI takođe navodi da je rusko regulatorno telo zaduženo za medijsku sferu, Roskomnadzor, od preko 20 medija zahtevalo da sa svojih internet stranica uklone sadržaje o korona virusu koji su, po njegovom mišljenju, predstavljali „netačne informacije od društvenog značaja“, a na meti su se našli i izveštaji u kojima su iznete kritike na račun odnosa vlasti prema pandemiji, napominje IPI.

Ruski parlament je odobrio kazne u iznosu do 23.000 evra i zatvorske kazne u trajanju do pet godina za svakoga ko bude širio ono što bude smatrano lažnim informacijama o korona virusu, a medijima će, u slučaju da objave dezinformacije, biti izricane novčane kazne u iznosu do 117.000 evra, napominje u izveštaju.

Predsednik radiodifuznog saveta Moldavije izdao je vanrednu uredbu kojom je svim medijima naređeno da ne štampaju, odnosno ne emituju bilo kakva „lična mišljenja“ o korona virusu tokom vanrednog stanja, navodi IPI, nazivajući to korakom bez presedana.

Moldavska bezbednosno-obaveštajna služba naložila je u međuvremenu blokadu 52 različita internet sajta zbog navodnog širenja lažnih vesti o korona virusu, stoji u izveštaju.

IPI je Srbiju svrstao u red evropskih zemalja čije vlasti su, kako se navodi u izveštaju, medijima ograničile pristup na informacije, tako što je vlada preduzela korake radi centralizovanja svih informacija o virusu.

U izveštaju takođe stoji da je ta uredba, koju je u međuvremenu povukla premijerka Srbije, delom predstavljala razlog za prošlonedeljno hapšenje novinarke Ane Lalić sa portala Nova.rs, koja je pisala o uslovima u kojima radi osoblje jedne bolnice za obolele od COVID-19.

