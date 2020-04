Ispovest nultog pacijenta koronavirusa u Srbiji

Igor Đantar (43), privrednik iz Bačke Topole, nulti je pacijent, kojem je 6. marta potvrđen koronavirus.

On kaže da je prve simptome osetio 27, 28. februara, kada je dobio visoku temeperaturu – 39,5, slabo se osećao i nije mogao da ustane iz kreveta.

„Drug mi je preporučio da odmah nakon vikenda, odem kod pulmologa na snimanje pluća. Ispostavilo se da imam upalu pluća. Doktorka je na snimku videla tamnu senku, mislila je da je nešto ozbiljnije od upale pluća. Prepisala mi je lekove i rekla da dođem za pet dana“, rekao je on.

Dva dana kasnije je ponovo otišao kod pulmologa.

„Doktorka me poslala na CT i ispostavilo se da je virusna infekcija, da nije rak. Možda je to glupo reći, bio sam srećan, jer nije rak“, rekao je on za TV Pink.

Preneo je i da se najverovatnije zarazio u Mađarskoj, a 6, 7 dana po povratku iz te zemlje je, kaže, osetio prve simptome.

„Kada je konstatovano da sam pozitivan na koronavirus već sam bio u bolnici, bio sam jako loše, gušio sam se, nisam mogao da dišem bez kiseonika, nisam mogao da odgovaram na pozive, tek na poneku poruku“, rekao je Đantar.

Danas je bio na kontroli i mora da bude na bolovanju još mesec dana, preneo je Đantar.

(Sputnjik)