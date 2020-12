Istraživanje: Gradjani Srbije smatraju da su informisani o pandemiji

Većina gradjana Srbija od 89 odsto smatra da je informisana o pandemiji korona virusa, pokazalo je istraživanje koje je sproveo CESID.

Ali, informisanjem o tome i komunikacijom nadleznih institucija u potpunosti je zadovoljno svega pet odsto ispitanika, 29 odsto je uglavnom zadovoljno, a isto toliko gradjana se izjašnjava kao potpuno ili uglavnom nezadovoljno tom komunikacijom, utvrdjeno je istraživanjem uzorka od 1.198 gradjana od 12 do 60 godina.

Kao glavni razlog nezadovoljstva gradjani naavode to što nadležne državne institucije unose nervozu i paniku i 30 odsto ispitanika je istaklo ovaj problem.

Gradjani smatraju da su političari u prvom planu, te da je potrebno pustiti više lekare da govore (22 odsto). Nezadovoljstvo jer nadležne institucije nisu dovoljno transparentne oko broja i stanja zaraženih, pokazalo je 16 odsto ispitanika, dok 15 odsto gradjana misli da nadležne institucije nisu medjusobno koordinisane, odnosno da šalju različite poruke.

O pandemiji kovida gradjani se najčešće obaveštavaju preko društvenih mreža, (31 odsto) i televizije (30 odsto), dok 43 odsto ispitanika ne koristi zvanične veb stranice državnih institucija da bi saznalo o aktivnostima tih institucija u vezi s pandemijom.

U skladu s novim izazovima tokom pandemije KOVID-19, 24 odsto gradjana Srbije navodi da oseća nadu i optimizam, vera da će biti bolje preovladava kod petine ispitanika (19 odsto), 17 odsto oseća ravnodušnost, dok zabrinutost oseća 16 odsto ispitanika.

Da su zbog pandemije morali da izmene svoje poslovne aktivnosti i delatnost obavljaju od kuće, navodi 24 odsto ispitanika, više od polovine (52 odsto) nije zadovoljno radom od kuće, a tek je svaki 20 ispitani (pet odsto) zadovoljan takvim načinom rada, navodi se u rezultatima istraživanja.

Najveći broj učesnika istraživanja kaže da nije imao priliku da koristi onlajn-aplikacije za održavanje sastanaka, obuke, nastave. Oni koji su ih koristili najčešće navode Zoom (sedam odsto) i Skype (šest odsto), a potom Google Meet i Teams (po tri odsto).

On lajn-kupovinu ne koristi 44 odsto ispitanika, a, gledano po generacijama, nikada ne kupuje onlajn 57 odsto mladjih iz „generacije Z“ (12 do 18 godina), odnosno 52 odsto „bejbi bumera“ (od 54 do 60 godina).

Istrazivanje je CESID u Srbiji sproveo od 25. avgusta do 10. septembra u saradnji s „Propalsion“ uz podršku USAID Srbija u okviru „Projekta za podršku medijskim inicijativama i partnerstvima“.

(Beta)

