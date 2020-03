Istraživanje koje bi moglo promeniti sve: Naučnici smatraju da su milioni već preboleli koronu

Koronavirus je možda već zarazio polovinu populacije u Velikoj Britaniji, a budući da tamo živi 66 miliona stanovnika, to bi zapravo značilo da je Kovid-19 prebolelo više od 30 miliona stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva.

Ukoliko se teorija naučnika s Oksforda pokaže tačnom,mogla bi potpuno da promeni strategiju borbe protiv širenja koronavirusa.

Po toj teroji koronavirus cirkulisao je u Velikoj Britaniji sredinom januara, otprilike dve nedelje pre prvog prijavljenog slučaja i mesec dana pr+e prve potvrđene smrti za koju je okrivljen Kovid-19.

Ovu studiju na Oksfordu vodila je doktorka Sunetra Gupta, profesorka teorijske epidemiologije i ukoliko se sve ovo potvrdi u praksi, to znači da je manje od jedne osobe na hiljadu zaraženih virusom koprona potrebno bolničko lečenje, jer velika većina ima vrlo blage ili nikakve simptome, prenosi Slobodna Dalmacija.

U razgovoru za Fajnenšel tajms, koji je prvi objavio ovu studiju, profesorka Gupta je rekla da je potrebno testiranje kako bi se procenilo u kojoj se fazi epidemije trenutno nalazi Velika Britanija.

Ovaj oksfordski model, dakle, nije proveren u praksi, ali isto tako nije dokazana ni oprečna studija londonskog Imperial Koledža, koja je do sada diktirala pristup rešavanja epidemije uvođenjem karantina, u blažem i strožem obliku.

„Iznenađena sam što je došlo do takvog nekritičkog prihvaćanja studije Imperial Koledža, rekla je Gupta za Fajnenšel Tajms.

