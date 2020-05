Naučnici izračunali kada će kraj epidemije u Srbiji

Univerzitet za tehnologiju i dizajn iz Singapura objavio je predviđanja o trajanju epidemije koronavirusa u svetu.

Za svaku državu napravljen je grafikon koji prikazuje razvoj epidemiološke situacije. Prate se informacije koje države objavljuju na dnevnom nivou.

Kako je naglašeno, očekivano je da će se trenutne projekcije trajanja epidemije menjati u zavisnosti od dnevnih rezultata i razvoja situacije u državama.

Prema dosadašnjem toku istraživanja Univerziteta u Singapuru, epidemija u svetu će se i do 97% smanjiti do 29. maja, a 100% 8. decembra.

Analiza je pokazala da će u SAD-u COVID-19 i do 97% smanjiti do 11. maja, u Italiji do 7. i do 9. maja u Velikoj Britaniji.

Prema ovom istraživanju, kraj epidemije u Srbiji očekuje se početkom avgusta. Naime, 21. maj označen je kao datum kada se epidemija može završiti do 97%, a 100% 2. avgusta.

To znači da bi teoretski, početkom avgusta, moglo bi da dođe do potpunog završetka epidemije u Srbiji.

Kako je navedeno, priroda je ipak nepredvidiva, te sve podatke treba uzeti sa rezervom, napomenuli su istraživači.