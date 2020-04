Italijani evidentiraju tri vrste smrti

U Italiji je od početka epidemije preminulo ukupno 13.155 osoba. Zvanična statistika kaže da se duplirao broj preminulih za prva tri meseca ove godine, u odnosu na prva tri meseca prethodnih godina, što ruši priče teoretičara zavere.

Predsednik državnog Instituta za Statistiku (ISTAT) Đankarlo Blangiardo kaže da se statistički beleže tri vrste smrti.

On kao prvu navodi smrt koja je uglavnom uzrokovana sa Kovidom-19, to su bili pacijenti sa ili bez drugih patologija; zatim oni koji ne umiru od virusa korona, ali je Kovid-19, doprineo njihovoj smrti, na primer od srčanog udara, i to su ljudi koji bi se spasili u normalnim okolnostima; i najzad evidentiraju se preminuli koji nisu bili zaraženi od korone, navodi Tanjug.

„Kada kažemo da se u prve tri nedelje marta, na severu Italije smrtnost se više nego udvostručila u odnosu na prosek iz perioda 2015-2019., to nije utisak, nego brojka“.

Statističari beleže da je u Bergamu smrtno stradalo gotovo četiri puta više osoba, nego u istom periodu od 2015. do 2019.

„Kada kažemo da je posebno alarmantne situacija u Breši ili da je povećanje smrtnosti muškaraca i osoba starijih od 74 godine u 2020. godini, oslanjamo se na brojke, na statistiku. Takođe potvrđeno je da virus korona teže pogađa i više je rasprostranjen među starijim ljudima među kojima je, podaci govore, smrtnost veća. To je gotovo užasan prirodni proces selekcije koji eliminirše slabe subjekte“ rekao je Blangiardo.

Na Sardiniji, u gradu Sasari, situacija je posebno ozbiljna u opštinskim staračkim domovima. Među stanarima staračkih domova i osoblja koje ih prati, visok je broj zarazenih virusom korona. Situacija na severu ostrva, gde je zabelezeno više od 60 odsto zaraženih je još teža zbog neefikasne koordinacije zdravstvenih ustanova u ovoj vanrednoj situaciji.

Prethodnih deset dana broj novih slučajeva zaraze korona virusom u Italiji nije premašio maksimum postignut 21. marta kada je bilo preko 6.500 pozitivnih osoba. Čak i broj žrtava od tada varira oko istih vrednosti. Kako navode, važno je da ne raste.

„Mi smo na platou“, objašnjavaju stručnjaci, a ne na vrhuncu.

Raste i broj osoba kojima su urađeni testovi – gotovo 35.000 testiranja u jednom danu.

Smanjuje se broj žrtava, u sredu 727 ljudi je preminulo, oko stotinu manje.

(Sputnjik)