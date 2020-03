Italijanski naučnici: korona virus je inteligentan – oslabiće da bi preživeo (video)  

Korona virus će vremenom oslabiti i postati manje zarazan.

To je jedini način njegovog opstanka, upravo to će se i dogoditi, virus je inteligentan, poručila je naučnica Elisa Vićenci.

Ona je proučavala SARS, svinjski grip i ZIKA virus kao šef Odeljenja za virusnu patogenezu i biološku sigurnostu Centru za istraživanje San Rafaele, a sad je i u timu za koronavirus sa imunologom Albertom Mantovanijem sa italijanskog univerziteta Humanitas.

