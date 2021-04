Ivanišević: Gradimo mostove za kraj epidemije

NOVI SAD – U Kongresnom centru „Master“ Novosadskog sajma otvoren je onlajn Sajam preduzetništva Vojvodine, na kojem učestvuje oko četrdeset izlagača iz različitih sektora privrede u okviru osam panela.

Virtuelni sajam preduzetništva kreirali su Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Novosadski sajam sa ciljem da se u specifičnim uslovima pandemije koronavirusa privrednici lakše upoznaju, uspostave kontakt, razmene ideje, ugovore poslove, pronađu potencijalne investitore, korisnike, distributere, inovatore.

Ovo je i prilika da se dobiju informacije o aktuelnim konkursima i merama Pokrajinske vlade, kao i fondovima namenjenim za pomoć mikro, malim i srednjim preduzećima.

Ovim virtulenim sajmom mi sada gradimo most između realnosti sa maskama i one posle maski, kada očekujemo pune sajamske hale, puno privrednika i preduzetmnika, ali i građana koji dolaze da vide preduzetnički duh kojim se dičimo, a to je da ništa ne može zaustaviti one koji žele da rade, što dokazuje preko 2.500 prijava koje su stigle na poslednji konkurs za podršku preduzetnicima, rekao je pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević na otvaranju Sajma.

Prema statističkim podacima, u Vojvodini ima 28.515 aktivnih privrednih društava od čega je 85 odsto u mikro preduzećima, a kada se dodaju preduzetnici, to je 72.000 subjekata, rekao je predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević.

To samo svedoči o tome kakva je privredna snaga uprkos pandemiji, istakao je Vučurević.

Na Novosadskom sajmu se nadaju da će na jesen organizovati i prvu priredbu uživo.

Ovom konferencijom za novinare uživo uvodimo polako hibridne priredbe, a nadamo se da naredni Sajam preduzetništva u septembru organizovati uz neposredno učešće izlagača, preduzetnika i posetilaca, kazao je generalni direktor Novosadskog sajma mr Slobodan Cvetković.

Kompletan sadržaj Sajma, koji se održava danas i sutra, dostupan je na platformi www.expoonline.rs

(Tanjug)

