Izazov: Medicinske radnice objavljuju fotografije u bikiniju (foto)

Grupa naučnika, sastavljena većinom od muškaraca, uradila je studiju o fotografijama i sadržaju koje medicinske radnice postavljaju na društvenim mrežama.

Istraživanje je objavljeno u medicinskom časopisu „Journal of Vascular Surgery“ i dotaklo je temu kako objavljeni sadržaji na društvenim mrežama mogu da utiču na izbore lekara budućih pacijenata u Sjedinjenim Američkim Državama.

Naučnici su kreirali naloge kako bi istražili fotografije objavljene na internetu i osudili su slike na kojima se vide medicinske radnice u bikinijima sa alkoholnim pićem. Takođe, kritikovali su neke postove zdravstvenih radnica u kojima su koristile ili psovke ili iznosile kontroverzne stavove i istakli da bi trebalo da se pridržavaju izvesnih etičkih načela.

Lekarke i medicinske sestre pobesnele su zbog ovakvog istraživanja, te su odlučile da iskažu protest na zanimljiv način – masovno su počele da objavljuju fotografije u bikinijima.

„I hirurzi nose bikini“, objavila je jedna žena koja radi kao hirurg, a prenosi Avaz.ba.

Akcija je, naravno, naišla na veliko odobravanje muškog dela publike, koji su na društvenim mrežama imali samo reči podrške za medicinske radnice.

Now I know some of you may be thinking “wow she owns a swimsuit, how unprofessional”, but all I’m thinking is “wow look at my sternocleidomastoids”.#MedBikini pic.twitter.com/xOwXTV7p9Q

— Natalie Wall, MD (@nataliemwall) July 24, 2020