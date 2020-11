Izbio požar u kovid bolnici, najmanje 7 žrtava (foto)

Najmanje sedam osoba poginulo je u Rumuniji u požaru koji je izbio u bolnici u kojoj se leče i pacijenti oboleli od virusa korona, saopštile su lokalne vlasti.

Iz službe za vanredne situacije severne rumunske regije Neamt saopšteno je da je požar zahvatio dve sobe bolnice u kojoj se leči 19 pacijenata obolelih od kovida 19, javio je AP.

Veruje se da među žrtvama ima i pacijenata obolelih od korone.

Eight people died in a hospital in #Romania, Piatra Neamt city (north-east), after a fire broke out inside an ICU unit where #Covid19 patients were treated, according to officials

foto: https://t.co/hTVeSN5Fsl pic.twitter.com/KWTmaDspKR

— Ionut Iordachescu (@ic_iordachescu) November 14, 2020