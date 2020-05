Izmislili masku koju ne skidate dok uzimate hranu (foto)

Izraelski izumitelji razvili su masku za lice koja se preko daljinskog upravljača otvara i omogućava da se jede, a da se maska ne skida, što bi moglo da učini posete restoranima praktičnijim i manje rizičnim.

Stisak ručice, baš kao što na biciklu aktivira ručnu kočnicu, otvara prednji deo maske kako bi hrana mogla da prođe kroz nju.

No way! This is too horrific. Mask in a restaurant? This one can gobble like Pac-Man https://t.co/iMAKlygyVU pic.twitter.com/MAR4ZR1O3A

— Leela de Kretser (@leeladek) May 18, 2020