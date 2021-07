Izolovano antiteo koje reaguje na novi delta soj virusa

ZAGREB – Međunarodna grupa naučnika istraživača, među kojima je i hrvatski virusni imunolog Luka Čičin-Šain, uspela je da izoluje antitelo koje reaguje na novi, delta soj korona virusa.

Kako je objasnio, reč je o leku koji sprečava da korona virus uđe u ćelije i tako se prekida njegov lanac širenja kroz organizam.

“Mi smo testirali i dokazali da naš lek ne deluje samo u kulturi ćelija, već i u živim organizmima. U toku su inicijalna klinička istraživanja da bi videli kako deluje u kliničkim uslovima. Naše antelo je izmenjeno tako da se veže uz virus, ali ne i za ćelije imunog sistema i tako, verujemo, da se smanjuje rizik da se izazovu neželjene upalne posledice takvog terapijskog delovanja”, rekao je Čičin-Šain za HTV.

U svetu ima jako puno aktivnosti i brojni timovi rade na razvoju leka protiv korona virusa, ne želeći da predviđa kada bi se takav lek mogao pojaviti.

“Velike firme razvijaju antitela, ali postoje i brojni drugi timovi i napori da se razviju lekovi koji će ciljati na enzime koje taj virus ima, a naše telo nema. Postoji i klasa lekova koja deluje protiv preteranog imunog odgovora, jer znamo da kod teških bolesnika problem je u citokinskoj oluji do koje dolazi kao posledica preterane imunološke reakcije na organizam i u tom se smeru razvijaju lekovi koji će smanjiti imuni odgovor”, rekao je Čičin-Šain.

Govoreći o vakcini protiv koronan virusa, Čičin Šain je rekao da je vakcina daleko manji rizik od oboljevanja od korona virusa.

“Podeljeno je preko tri milijarde vakcina. To više nije eksperimentalna vakcina, na velikom broju ljudi je testirana i vidimo da je efikasna i vrlo neškodljiva. Postoje nuspojave i one se pomno prate. Rizici od vakcine su daleko manji od rizika do kojeg dolazi od infekcije. Odnos je jedan na 10.000. Preporuka struke je da se ljudi vakcinišu i nadam se da će tu preporuku većina poslušati”, poručio je Čičin-Šain.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.