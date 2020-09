Jagodina: Gran pri filmovima iz Belgije, Hrvatske i Češke

JAGODINA – Konferencijom za medije i saopštavanjem odluke o nagradama, danas je u Jagodini završen Evropski festival animiranog filma dece i mladih, 8. Animator fest, na kome su gran pri nagrade dobili filmovi iz Belgije, Hrvatske i Češke, a među prvonagrađenima nema filmova iz Srbije.

Žiri je radio u sastavu: scenarista i režiser animiranih filmova Svetlana Andrijanova iz Rusije, reditelj Nikola Majdak Mlađi i Miloš Tomić iz Srbije.

Gran pri u kategoriji filmova dece do 15 godina dobio je film „Izgubio sam tatu“ (I’VE LOST MY DAD) iz Belgije, u kategoriji filmova mladih od 15 do 18 godina gran pri dobio je film „Prvo su došli“ (FIRST THEY CAME) iz Hrvatske a u kategoriji filmova za decu i mlade film „Zmaj“ (THE KITI) iz Češke Republike.

Prvu nagradu u kategoriji filmova dece do 15 godina dobio je film „Usisivač“ iz Estonije, drugu „Novo otkriće“ iz Italije i treću „Pejzaž emocija“ iz Poljske.

U kategoriji filmova mladih od 15 do 18. godina, prvu nagradu je dobio film „Ovo ipak nije lula“ iz Belgije, drugu „Problematičan dan“ iz Portugala i treću nagradu „Vilson“ iz Rusije.

U kategoriji filmova za decu i mlade, prvu nagradu je dobio film „Srećne bakice“ iz Rusije, drugu „Veš mašina“, iz Češke Republike i treću „Do prašnjave obale“ iz Francuske.

Festival je počeo 16. septembra u Kulturnom centru u Jagodini, premijerom animiranog filma „Trkija“, po motivima pripovetke „Devojka brža od konja“ Marije Vulić, a žiri je pogledao 96 filmova.

Umetnički rukovodilac festivala Marija Vulić ocenila je festival kao uspešan, i kako se održavao u vreme pandemije korona virusa.

„Bilo nas je manje, bili smo bez gostiju, ali, sve je odrađeno kako treba, zadovoljni smo“, rekla je Vulićeva.

Na pitanje kako ni jedan film iz Srbije nije nagrađen, ona je istakla da je „ovo dečiji festival, u Srbiji postoji nekoliko studija koji se bave dečijom animacijom, korona virusom su bile pogođene sve škole animiranog filma i naša produkcija je bila skromna. Žiri je ocenjivao to što je vidio. Mislim da treba nacionalne flmove renagirati zasebno“.

Majdak je istakao da su „deca u publici super reagovala, pokazali su da ovakav festival mora da opstane i u budućnosti, da bi svi u regionu i Evropi bili bolji“.

Kada je reč o filmovima iz Srbije Majdak je ocenio da „nagrade nisu tu, ovo nije fudbal ko će dobiti ligu šampiona, ovo je predstavljanje filmova“.

„Najbitnije je za stvaraoce da učestvuju na festivalu a nagrade dođu ili ne dođu. Žiri je zajedno odlučivao o nagradama nije bilo nikakvih pritisaka da mora da pobedi ovaj ili onaj film. Išlo se po kriterijumu kvaliteta“, rekao je Majdak.

On je ocenio da su „srpski animirani filmovi jako dobri“ i dodao „bitno je da se filomvi prikazuju i gledaju“.

(Tanjug)

