Janša: Sutra će se više znati o novim merama

LJUBLJANA – Slovenački premijer Janez Janša najavio je danas da će se nakon sastanka sa predstavnicima ekonomije i zdravlja znati da li će se mere protiv pandemije korona virusa pooštriti ili ne.

On je kazao da će se mere pooštriti tamo gde je došlo do povećanja broja infekcija ili gde su uočeni opasni trendovi, a ublažavanje mera moglo bi da bude ograničeno na one regione gde je aktuelan opadajući trend infekcije, prenosi televizija Slovenije.

Kako je rekao, neophodno je sačekati i videti podatke iz regiona, a naredni koraci zavise i od kapaciteta u bolnicama.

„Da Slovenija ima rezervu od 10.000 kreveta, mogli bismo da rizikujemo još nekoliko infekcija tokom praznika. Sve dok su rezerve takve kakve jesu, bila bi to igra sa životom“, upozorio je Janša.

On je dodao da dolazak vakcine predstavlja svetlo na kraju tunela, ali i da naredna dva meseca predstavljaju izazov zbog vremenskih prilika, kao i božićni i novogodišnji praznici.

Kada se radi o vakcinaciji, Janša je rekao da Fajzerova vakcina neće biti dostupna pre 27. decembra, a da će druga vakcina biti dostupna najranije do polovine januara, ne navodeći o kojem se proizvođaču radi.

(Tanjug)

