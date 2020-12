Jedan od tvoraca ruske vakcine: Kovid-pasoši uskoro deo naših života

Kovid-pasoši za ljude koji su primili vakcinu protiv virusa korona mogli bi da postanu stvarnost već 2021. godine, izjavio je direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RFPI) Kiril Dmitrijev.

„Mi, naravno, vidimo da će kovid-pasoši biti uvedeni. Mislim da će ih neke zemlje uvoditi brže, a druge sporije. Nesumnjivo je da će biti i avionski letovi ili prema sistemima za testiranje ili po pasošima za vakcinu“, rekao je on za televiziju „Rusija 24“.

Odgovarajući na pitanje o mogućnosti uvođenja kovid-pasoša u svetu, Dmitrijev je rekao da je to neminovno. Prema njegovim rečima, to je realnost do koje će svet na kraju doći.

„Da, to pomalo čudno zvuči sada, ali mislim da za godinu dana više niko neće postavljati pitanja, jer je činjenica da su vakcinisane osobe manje rizične od onih koje mogu da bude inficirane. Stoga će ti pasoši, koji se sada razvijaju u mnogim zemljama, postati deo našeg života sledeće godine“, naglasio je.

Ranije je ministar zdravlja Rusije Mihail Muraško saopštio da će stanovnici Rusije koji su se vakcinisali protiv virusa korona, od januara 2021. godine automatski moći da dobiju pasoš koji to potvrđuje na sajtu državnih usluga („Gosuslug“).

Podsetimo, gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin rekao je da je od početka vakcinacije u Moskvi, prve nedelje decembra, vakcinu već primilo oko 50.000 ljudi, a 70.000 se prijavilo.

(Sputnjik)

