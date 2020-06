Jedva preživeo koronu, ali umalo nije umro zbog računa za lečenje

Jedan 70-godišnji Amerikanac, koji je bio na ivici smrti zbog kovida 19, za troškove bolničkog lečenja dobio je račun od neverovatnih 1,1 milion dolara.

Majkl Flor primljen je u bolnicu u Sijetlu 4. marta i ostao je tamo 62 dana, piše The Seattle Times. U jednom trenutku bio je toliko blizu smrti da su mu medicinske sestre držale telefon kako bi mogao da se oprosti sa ženom i decom.

Ipak, on se oporavio, pa je otpušten iz bolnice 5. maja, na radost lekara i sestara koji su se brinuli za njega. Međutim, ubrzo je na 181 strani dobio račun od 1.122.501,04 dolara. Majkl je potom s novinarima podelio da mu je tad srce umalo stalo.

A šta zapravo čini taj astronomski račun?

Deo od 9.736 dolara je bio za sobu na intenzivnoj nezi po danu, onda, blizu 409.000 dolara je za pretvaranje sobe u sterilni prostor na 42 dana, 82.000 je otišlo za korišćenje respiratora 29 dana i skoro 100.000 za dva dana kad je bio životno ugrožen.

Majkl Flor ima vladin program osiguranja za starije pod nazivom Medicare, pa srećom neće morati da se hvata za novčanik, objavili su mediji u subotu. Ali u zemlji u kojoj je zdravstveni sistem jedan od najskupljih u svetu – i pomisao da bude dostupan svima je kontroverzna – Flor je rekao da se oseća krivim jer zna da će poreski obveznici podneti veći deo troška.

“Spasavanje mog života koštalo je milion dolara i naravno da je to dobro utrošen novac… Ali znam da sam možda ja jedini koji će to reći”, navodi The Seattle Times Majklove reči.

Inače, američki kongres je odobrio gigantski plan za američku ekonomiju tokom koronavirusa koji uključuje budžet od 100 miliona dolara za kompenzaciju bolnicama i privatnim osiguravajućim kućama koje su lečile pacijente od kovida 19.

(Nevena Dimitrijević, nova.rs)

