Još jedan način prenošenja virusa korona o kom malo znamo (video)

Kada pacijent oboleo od korona virusa kašlje, kije ili govori, kapljice pljuvačke ili sekreta mogu da dospeju do lica druge osobe, što znači da se infekcija može preneti putem usta, nosa ili očiju.

Pacijenti sa Covid-19 virusom takođe mogu da prenesu bolest preko svojih suza. Dodir suza ili povšine na kojoj su se zadržale suze zaražene osobe predstavljaju još jedan potencijalan rizik od zaraze korona virusom, piše Lifo.gr portal.

#covid19italy As Italy quarantines over coronavirus, dolphins appear in Venice canals، #covid19italy pic.twitter.com/zgSQ5Q067z

Takođe se možete zaraziti ako dodirnete predmet na kome je virus, poput stola ili kvake na vratima, a zatim pipnete svoje oči ili usta.

Kako da se zaštitite?

– Važno je imati na umu da, iako postoji velika panika zbog sve većeg širenja korona virusa, mere predostrožnosti bi mogle u velikoj meri da smanje rizik od infekcije. Zato obavezno svakog dana često i veoma detaljno operete ruke, održavajte higijenu sočiva i izbegavajte dodirivanje ili trljanje nosa, usta i naročito očiju – savetuje oftalmolog Sonal Tuli, portparol Američke akademije za oftalmologiju.

A whole neighborhood in italy singing classic "Slowmotion“ by @FLER while they're in quarantine. #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/f5OA17o2r9

— AnabolerFler (@AnabolerFler) March 20, 2020