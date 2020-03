Još jedan slavni glumac ima koronavirus (foto, video)

Britanski glumac Idris Elba otkrio je da je pozitivan na koronavirus.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

Elba je napisao na Tviteru da nema simptome, ali da je izolovao sebe od drugih, preneo je Rojters.

„Ostanite kod kuće i budite pragmatični. Obaveštavaću vas o tome kako sam… Ne paničite“, napisao je 47-godišnji Elba.

On je rekao da se testirao jer je u petak otkrio da je bio u kontaktu sa osobom koja je bila zaražena. Elba nije identifikovao tu osobu. Međutim, pre nedelju dana, glumac je u Londonu bio u društvu Sofi Trudo, supruge kanadskog premijera, koja je takođe nedavno objavila da je obolela od korone.

Hi sorry I was in meetings all day. Did Sophie Trudeau give COVID-19 to Idris Elba? If so, will this be what finally brings down Me to We??

(I know it won't, it's just fun to think about!) pic.twitter.com/D9ogiHWc4b

— Audra Williams (@audrawilliams) March 16, 2020