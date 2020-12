Kada je sigurno biti uz nekoga ko se oporavio od korone?

Koronavirus nastavlja da se širiti u celom svetu i povećavaju se izgledi da ćete znati barem jednu osobu koja je bolovala od Covida-19. Ukoliko je neko oboleo u vašem najužem krugu, postavlja se pitanje koliko vremena je potrebno za oporavak i za sigurno uspostavljanje ličnog kontakta.

Koronavirusom je moguće zaraziti se uglavnom putem respiratornih kapljica i čestica u vazduhu, najčešće kad zaražena osoba kašlje, kiše, razgovara ili peva u neposrednoj blizini nekoga ko rizikuje da bude zaražen.

Zaražena osoba može ili ne mora imati simptome. Mnogi ljudi s koronavirusom mogu očekivati ​​da će dobiti simptome u roku od 11 dana, iako se razdoblje inkubacije kreće od 3 do 14 dana.

U zavisnosti od težine, bolest može potrajati nedelju ili dve kada je reč o blažem obliku, ili više od šest nedelja kada je reč o ozbiljnijim slučajevima koji mogu zahtevati hospitalizaciju. Dugoročni efekti bolesti na organizam mogu trajati mesecima.

Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, od simptoma, posebno od njihove odsutnosti, zavisi kada je bezbedno biti u blizini nekoga ko je imao Covid-19. Svaka je situacija drugačija, ali stručnjaci smatraju da su tri glavna kriterijuma.

Prvi je da je prošlo 10 dana od početka simptoma obolelih, da nisu imali temperaturu (bez uzimanja bilo kakvih lekova za smanjenje temperature) najmanje 24 sata, da su se njihovi simptomi poput kašlja i otežanog disanja poboljšali.

Važno je napomenuti da ljudi koji se oporave od Covida-19 i dalje mogu imati neke dugotrajne simptome, poput otežanog disanja, umora ili kašlja, ili glavobolje. To ne mora značiti da su te osobe zarazne. Samo im je potrebno duže vremena za oporavak.

U drugim slučajevima, ako je osoba imala pozitivan test na Covid-19, ali nije imala simptome, stručnjaci CDC-a kažu da mogu biti u blizini drugih ljudi nakon što prođe 10 dana od testiranja. Svako ko ima oslabljeni imunološki sistem, možda će morati da ostane kod kuće duže od 10 dana.

Za one koji su imali bliski kontakt s osobom koja ima Covid-19, CDC preporučuje da ostanu kod kuće 14 dana nakon te izloženosti. Može proći i do dve nedelje do pojave simptoma.

Međutim, CDC je nedavno priznao da dvonedeljna samoizolacija može predstavljati ekonomsku poteškoću za ljude i stoga su dodali dve nove mogućnosti. Osobe koje su mogle biti izložene virusu, ali nisu razvile simptome, mogu prekinuti samoizolaciju nakon 10 ili 7 dana, ako imaju negativan test na virus.

Stručnjaci u svakom slučaju preporučuju nošenje maski i razvijanje svesti o socijalnoj distanci.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.