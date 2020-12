Kako je Deda Mraz ubio 18 ljudi (video)

Deda Mraz koji je posetio dom za stare u jednom gradu u Belgiji zarazio je skoro 160 osoba virusom korona, od kojih je 18 preminulo.

Prema izveštajima lokalnih medija, sin korisnika staračkog doma u gradu Molu, nedaleko od Antverpena, posetio je u kostimu Deda Mraza dom kako bi oraspoložio korisnike.

Ta osoba je često volontirala u domu, pa su zaposleni imali poverenje u njega, iako su posete bile zabranjene. Međutim, ispostavilo se da je bio zaražen.

Tri dana posle posete domu, razboleo se i testiran je pozitivno na koronu. Zaraza je zahvatila 121 od 169 stanara staračkog doma, kao i 36 zaposlenih. U toku tri nedelje od posete Deda Mraza, preminulo je 18 zaraženih, prenosi RT pisanje belgijskih medija.

Kada je obelodanjeno da je dom postao žarište, lokalne vlasti saopštile su da su tokom posete poštovana epidemiološka pravila. Međutim, ubrzo su se pojavile fotografije na društvenim mrežama koje su govorile suprotno, budući da veliki broj ljudi na njima nije nosio maske, niti je poštovana distanca.

The death toll continues to grow in the Hemelrijck nursing home in Mol, a town 50 km east of Antwerp in Belgium, following the visit of a Saint Nicholas positive with coronavirus. https://t.co/zdJSgW7i61

— The Brussels Times (@BrusselsTimes) December 25, 2020