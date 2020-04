Kako je jedan američki gradić zaštićen od epidemije

LONDON – Zbog svog veoma specifičnog geografskog položaja, Point Roberts, gradić smešten na malom poluostrvu, najzaštićenije je mesto od pandemije korona virusa u Sjedinjenim Američkim Državama, budući da ga od ostatka zemlje deli jedan zaliv, a jedinu kopnenu vezu ima sa Kanadom.

Pošto je granica sa Kanadom zatvorena za sve osim nephodnog saobraćaja, ovaj gradić je sada poput ostrva, što je populaciji od 1.300 stanovnika do sada pomoglo da se sačuva od opasnosti koju predstavlja COVID-19, jer registrovanih slučajeva i dalje nema, navodi londonski „Gardijan“.

„Ovo je verovatno najbezbednije mesto u zemlji“, kaže Pamala Šepard, 65-godišnja žiteljka ovog i inače prilično izolovanog mesta, koje pripada američkoj državi Vašington.

Šef vatrogasne službe Kristofer Karlton kaže da su tokom prošle godine u ovo mesto turisti i drugi posetioci vikendom dolazili sa oko 2.000 automobila, ali da je broj vozila sada opao na manje od stotinu.

„Sa ekonomske tačke gledišta, to pričinjava štetu našoj zajednici, kao što je slučaj i sa svakom drugom koja trenutno doživljava isto, ali, u nekom smislu, to ujedno i štiti našu zajednicu“, rekao je Karlton.

(Tanjug)