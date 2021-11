Kako je Tito kažnjavao antivaksere u Jugoslaviji – dokument sve potvrđuje (foto)

Ovako je bilo u Jugoslaviji 1947. godine

Od kako je otkrivena vakcina protiv korona virusa, stanovništvo se deli na one koji žele da prime vakcinu i one koji to uporno odbijaju.

S antivakserima je u bivšoj Jugoslaviji problema imao i Josip Broz Tito, a u dokumentu iz 1947., koji kruži društvenim mrežama, otkriveno je i kako ih je kažnjavao.

Zenica, 5. avgusta 1947: III. lička brigada se kažnjava oduzimanjem naziva udarne. Obrazloženje: pic.twitter.com/VHqoYeW8T1 — ʀɪᴄʜᴀʀᴅ ᴅᴇ ʙᴏᴇʀ (@dhabirecorder) November 13, 2021

Naime, nakon što je jedna omladinska brigada, koja je učestvovala u radnim akcijama na izgradnji pruge Šamac – Sarajevo, odbila da primi vakcinu, oduzeta joj je iz naziva reč udarna, što se u to vreme smatralo velikom sramotom, piše portal Klix.

„Kažnjava se 3. lička brigada oduzimanjem naziva udarne zbog toga što se 90 omladinaca iz ove brigade nije htelo vakcinisati te je time stvorena mogućnost za širenje zaraznih bolesti i dovedeno u opasnost zdravlje omladinaca“, piše u obrazloženju odluke.

Kazna je bila pročitana javno, i to pred skupom svih brigada na omladinskoj radnoj akciji na pruzi Šamac – Sarajevo, čime se sramota smatrala još i većom.

