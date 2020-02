Kako razlikovati GRIP od KORONA virusa? (video)

Korona virus i virus gripa nemaju nikakve dodirne tačke, to su dve posebne vrste virusa, rekla je za Danas pulmološkinja Tatjana Radosavljević.

Kako objašnjava, korona virus počinje blaže od gripa i zbog toga podseća na prehladu, ali kada nastanu komplikacije simptomi su mnogo ozbiljniji.

– U početku je nos zapušen, a ako dođe do komplikacija počinje kašalj, osećaj nedostatka vazduha. Ti pacijenti se zbog opasnosti smeštaju u bolnicu. Oboleli su najčešće na veštačkoj ventilaciji, jer virus može da dovede do Akutnog respiratornog distes sindroma pluća, odnosno otkazivanja pluća kao organa, navodi Radosavljević.

Ona ističe da se radi o novom virusu te da još traju ispitivanja. Dosadašnji podaci su pokazali da deca ređe oboljevaju i brže se izleče, ali doktorka ne misli da postoje razlike u odnosu na pol.

🦠

On the streets of Florence, Italy, a Wuhan student studying abroad stood with a card saying ‘I’m not a VIRUS I’m a HUMAN’.

This is what happened next.

