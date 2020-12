Karamehić: Vakcine potrebne što pre

SARAJEVO – Imunolog Jasenko Karamehić smatra da se epidemiološka situacija u BiH smiruje u pogledu broja novozaraženih, ali je posebno zabrinut zbog broja preminulih, pa su, kaže, vakcine potrebne što pre.

„Nedopustivo sporo i neodgovorno rade naše vlasti. Podaci o broju preminulih od posledica korona virusa sve govore i potrebno ih je analizirati. Koliko će ljudi biti inficirano, koliko će ih još umreti dok ne dođe vakcina u Bosnu i Hercegovinu“, pita u razgovoru za Fenu prof. dr. Karamehić.

Navodo, kazao je, vakcine u BiH stižu tek u aprilu.

„Međutim, vakcina ne deluje isti dan. Vakcini treba nekoliko sedmica odnosno mesec dana. Ako se dvokratno daje, 28 dana. Znači, nije to april, to će se odužiti do maja ili juna“, rekao je imunolog.

Zdravstveni profesionalci, kako naglašava, čine sve što je u njihovoj moći.

Na izmaku su snaga, bore se herojski protiv pandemije. Međutim, kako je kazao, očito da je zakazao zdravstveni sistem. Ne prati, kaže, dobro situaciju.

(Tanjug)

