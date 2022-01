Kejt Midlton napunila 40 godina uz fotografije na kojima izgleda nestvarno (foto)

Ketrin, vojvotkinja od Kenbridža, napunila je 40 godina u nedelju, a njena uticaj, ali i uticaj njenog supruga Vilijama, sve su istaknutiji.

Od ulaska u najslavniju britansku porodicu 2011., Kejt Midlton postala je jedna od najpopularnijih članova kraljevske porodice i ključna ličnost za njihovu budućnost.

Njen imidž pouzdane osobe, u izazovno vreme za monarhiju, osnažen je u decembru na božićnom koncertu emitovanom na televiziji. Kejt je oduševila naciju svojim muzičkim umećem. Bila je pratnja na klaviru britanskom kantautoru Tomu Vokeru u izvođenju njegove potresne pesme For Those Who Can’t Be Here.

Kejt se u tajnosti pripremala za nastup u Vestmisterskoj opatiji koji je bio posvećen svima koji su služili svojim zajednicama u pandemiji koronavirusa.

„Bila je zaista neverovatna – rasturila je. Kakva talentovana, draga, srdačna i ljupka osoba“, rekao je Voker, opisujući je kao „vrlo opuštenu, vrlo dragu“ prema svima.

I Kejt, a i Vilijam, koji puni 40 godina u junu, postali su pristupačniji u javnosti za vreme globalne zdravstvene krize. Par je održavao virtualne sastanke sa zdravstvenim radnicima na prvoj liniji borbe protiv koronavirusa koji je odneo oko 150.000 života u Britaniji od početka 2020.

Dali su javnosti i uvid u život sa svoje troje dece u izolaciji na seoskom imanju na kraljevskom imanju.

Kako su se ograničenja ukidala, Kejt i Vilijam češće su bili viđeni u javnosti. Bili su na svetskoj premijeri novog filma o Džejmsu Bondu, susreli su se sa svetskim liderima na sastancima G7 i UN-ovoj konferenciji o klimatskim promenama.

Kate je promovisala i sopstvene inicijative. Zalagala se za rano obrazovanje, a s Vilijamom je promovisala važnost mentalnog zdravlja i zaštite okoline.

Pristojna otpornost

Bivši privatni sekretar para, Džejmi Lovter-Pinkerton rekao je za Tajms da je deo Kejtine privlačnosti njena pristojna, prizemljena i neumorna priroda.

„Ona odvaja vreme za razgovor s ljudima“, rekao je bivši sekretar i uporedio je s majkom kraljice Elizabete II, koja je bila simbol britanske otpornosti u Drugom svetskom ratu.

„Čvrsta je. Ima onaj osećaj kraljice majke u sebi pa kad treba nešto da se obavi, ona je tu da to uradi.“

Ogroman fokus na Kejt kad je počela da se zabavlja s Vilijamom dok su studirali u Škotskoj, bio je na tome što dolazi iz srednje klase.

Uprkos tome što je pohađala jednu od najboljih privatnih škola u Britaniji, puno se govorilo o tome kako će se uklopiti u tajanstveni svet kraljevskih porodica sa svim tradicijama i konvencijama.

U početku su bile neizbežna poređenja Kejt s Vilijamovom majkom, princezom Dajanom, koja je bila na meti medija nakon što se udala za princa Čarlsa 1981. godine.

Ali Kejt je, barem u javnosti, ostavila utisak da je spremna da preuzme kraljevske dužnosti za razliku od jetrve Megan Markl.

Uživala je povoljan tretman britanskih medija, pogotovo otkako su se supružnici Hari i Megan povukli iz kraljevskog života i preselili u Sjedinjene Države prošle godine.

Dorasla zadatku?

Neki razlike u stavovima javnosti prema Kejt i Megan pripisuju karakteristično britanskoj reakciji na emocionalnu otvorenost u zemlji, poznatu kao ukočenost gornje usne.

Zasigurno nije pomogla ni Meganina kritika cenjene britanske institucije, uključujući njene optužbe za rasizam.

Ali i Kejt, poznata po pažljivo odabranim objavama porodičnog života na društvenim mrežama, svejedno se našla na meti kritika, ne samo zbog svoje besprekorne pojave. Spisateljica Hilari Mantel optužila je da liči na „manekenku u izlogu bez sopstvenog karaktera“.

Ali očigledno je da je javnost smatra pouzdanom figurom u kraljevskim krugovima u ključnim trenucima.

Kraljevsku porodicu potresla je američka građanska tužba za seksualni napad protiv kraljičinog drugog sina, princa Endrua, kao i njegove veze s osuđenim seksualnim prijestupnicima Džefrijem Epstajnom i Gislejn Maksvel.

Princ Hari takođe je spreman da objavi svoje memoare ove godine.

Kraljica ima 95 godina i postepeno se povlači s javnih dužnosti iz zdravstvenih razloga pa su princ Čarls i njegova druga supruga Kamila sve istaknutiji. Ali buduća vladavina Čarlsa (73) već se doživljava kao prelaz na Vilijamovu i Kejtinu moderniju, empatičniju i instagramičnu verziju te ugledne institucije.

Kraljevski stručnjak Fil Dampier rekao je da s Harijem u samoizgnanstvu, Endruom u senci skandala i sve starijim članovima kraljevske porodice, „cela budućnost počiva na Vilijamu i Kejt“.

„Srećom, oni su dorasli zadatku i siguran sam da će iz nje (Kejt) tek izaći ono najbolje“, rekao je Dampier za Dejli Mejl.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.