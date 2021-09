Kim Džong Un nikad mršaviji, zakonom zabranjeno komentarisanje njegove težine

Kim Džong Un izgleda mršavije nego ikad pre. Na najnovijim fotografijama primećuje se da mu odeća blago visi, i da mu se, usled gubitka kilograma, koža opustila.

Severnokorejski lider pojavio se na državnoj televiziji šetajući okružen stotinama školske dece.

Devojčice su plakale, a dečaci oduševljeno aplaudirali dok je Kim mahao i osmehivao se tokom proslave Dana mladosti u Pjongjangu.

Kim Džong Un (37) je nosio belu jaknu u kojoj se jasno videlo koliko je smršao. Nekada mu je odeća bila bukvalno prilepljena uz telo, a sada mu stoji „malo slobodnije“.

Nagađanja o Kimovom zdravlju primorala su vladu da zabrani komentarisanja o njegovoj težini nakon što su se fotografije, koje su se pojavile ranije ove godine, pokazale dramatičnu promenu. Građanima je saopšteno preko državnih medija da je „vladar zdrav i da samo manje jede, jer je svestan nestašice hrane koja vlada“.

Međutim, pojavile su se informacije da je Kim možda postavio hirurški prsten oko želuca kako bi smršao, dok neki smatraju da je uzrok smanjenju kilograma – koronavirus, prenosi RTS.

Kim Jong Un has lost a lot of weight – but I don’t think he’s slimmer than when he first assumed office almost ten years ago https://t.co/yLxcj1chbi

— Dr. Mark P. Barry (@DrMarkPBarry) August 31, 2021