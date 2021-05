Kina: Australijskom diplomati zabranjen ulazak u sud

PEKING – Australijskom ambasadoru u Kini, Gremu Flečeru, odbijen je danas ulazak u Pekinški sud koji vodi postupak zbog špijunaže protiv australijskog blogera Jang Hengđuna, u trenutku kada su pogoršani odnosi između dve države.

Flečer je pokušao da uđe u Pekinški sud na osnovu potpisanog konzularnog sporazuma dve zemlje, ali mu je to pravo, kako je rekao, uskraćeno sa obrazloženjem da situacija sa pandemijom to ne dozvoljava, ali i da je Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da je razlog i to što se radi o slučaju iz domena nacionalne bezbednosti.

„Veoma žalimo zbog ove odluke i izražavamo protest. Već dugo smo zabrinutosti zbog nedostatka transparentnosti u ovom slučaju, i stoga možemo da zaključimo da je reč o proizvoljnoj odluci“, rekao je Flečer novinarima ispred zgrade suda, prenosi Rojters.

Agencija navodi da su detalji ovog slučaja o navodnoj špijunaži pokriveni velom tajne, a ako Jang bude osuđen, preti mu zatvor od 10 godina ili više zbog optužbi za ugrožavanje nacionalne bezbednosti.

Jang je australijski državljanin rođen u Kini koji je živeo u Njujorku neposredno pre nego što je pre dve godine uhapšen u Kini.

Australija se žalila da kineske vlasti nisu dale nikakvo objašnjenje ili dokaze za optužbe, što je u subotu izazvalo protest kineske ambasade u Kanberi.

„Hjuman rajts voč“ je u današnjem saopštenju nazavo alarmantnom odlukom kineskih vlasti da australijskim diplomatama uskrate status posmatrača.

Diplomatske veze između dve države naglo su se pogoršale otkako je Jang pritvoren, a Kina je poručila da obustavlja dalji ekonomski dijalog s Australijom kao rekaicju na njen poziv za međunarodnu istragu porekla koronavirusa, i zabrane da kineski tehnološki gigant „Huavej“ gradi 5G mrežu.

(Tanjug)

