NIKOZIJA – Kipar je danas najavio blokadu ostrva do 13. aprila, kako bi se izborio sa širenjem korona virusa, istakavši da je kretanje ljudi do tada zabranjeno, osim ako to nije apsolutno neophodno.

Kiparske vlasti su zabranile civilni vazdušni saobraćaj 21. marta.

(Tanjug)