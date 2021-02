Kirjos: Djoković je vrlo čudna mačka

Australijski teniser Nik Kirjos rekao je danas da ne razume zbog čega ga Novak Djoković ne poštuje van terena, pošto se ponaša odgovorno tokom pandemije, za razliku od srpskog tenisera koji se u vreme globalne krize, kako je naveo, na zabavama provodio bez majice.

Kirjos je u više navrata kritikovao Djokovića, poslednji put nedavno kada ga je nazvao „idiotom“, nakon što je srpski teniser poslao predloge organizatorima turnira u Melburnu na koji način da se olakša situacija igračima u vezi sa restrikicijama zbog pandemije korona virusa.

Djoković je posle toga rekao da poštuje Kirjosa zbog tenisa koji igra, ali da ga ne poštuje van terena.

„To mi je čudno, kada sam pročitao njegovu izjavu rekao je da me ne poštuje van terena. Imalo bi smisla da je rekao da me ne poštuje na terenu, pošto razumem da se ne slaže sa nekim mojim stvarima koje sam radio u prošlosti na terenu. Ali nisam siguran kako može da me ne poštuje van terena. Radio sam stvari izuzetno dobro, posebno tokom pandemije. Delio sam hranu ljudima koji nisu imali ili nisu mogli da je nabave“, rekao je Kirjos, preneo je Eurosport.

„Bio sam izuzetno oprezan u onome što sam radio. Nisam želeo da širim virus. Sada pokušavam da doniram obroke ljudima kojima je potrebna hrana. Imam moju fondaciju. I zato mi je čudno zašto bi on rekao da me ne poštuje van terena. Ja zapravo mnogo toga radim van terena“, dodao je on.

Kirjos se osvrnuo i na ponašanje Djokovića u pojedinim trenucima tokom pandemije.

„Novak je vrlo čudna mačka. Djavolski teniser, ali nažalost neko ko se bez majice provodio tokom pandemije. To je po meni bilo mnogo loše“, naveo je Kirjos.

Upitan o tome ko je najbolji teniser svih vremena, Kirjos je naveo Švajcarca Rodžera Federera.

„Mislim da je Rodžer najveći teniser svih vremena. Uz njegovu veštinu, način kojim igra tenis, to je čisto. Što se tiče talenta, mislim da (Rafael) Nadal i Djoković nisu ni blizu Rodžeru. Čisto na osnovu talenta i načina koji Rodžer igra, njegove ruke, njegovi servisi, voleji, nedodirljiv je“, ocenio je Kirjos.

Djoković je rekao da više neće komentarisati Kirjosove izjave.

Kirjos se danas plasirao u drugo kolo Australijan opena pošto je pobedio Portugalca Frederika Fereiru Silvu posle tri seta, 6:4, 6:4, 6:4.

Branilac titule Djoković pobedio je Francuza Žeremija Šardija sa 6:3, 6:1, 6:2.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.