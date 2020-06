Kisić Tepavčevića objasnila zašto raste broj zaraženih u Srbiji

U Srbiji ne postoje nova žarišta u smislu širenja infekcije u populaciji, kaže zamenica direktora Instituta „Batut“ Darija Kisić Tepavčević i pojašnjava da su svi skokovi novozaraženih virusom korona u određenim mestima isključivo vezani za porodična okupljanja, porodične kontakte, kontakte u radnim kolektivima ili u nekim drugim zatvorenim prostorima.

Od 69 juče novopotvrđenih pozitivnih na kovid 19 u našoj zemlji, 45 zaraženih je registrovano u Beogradu, što je najlošiji rezultat u prestonici, odnosno najveći broj obolelih u jednom danu od 30. aprila, kada je potvrđeno 90 novozaraženih.

Kisić Tepavčević rekla je za Tanjug da taj broj u stvari odražava okupljanja i kontakte jer sa popuštanjem mera, počela su ponovo i okupljanja i druženja ljudi.

Ona je ponovo apelovala na sve da se sa oprezom ponašaju prilikom druženja poručujući da je virus, iako slabijeg intenziteta nego pre nekoliko meseci, još prisutan.

„Virus je tu i to jasno pokazuje time što čim mu dozvolimo da se prenese, on se prenese. To vidimo i na porastu broja obolelih u određenim kolektivima“, zaključuje Kisić Tepavčević.

(Sputnjik)

