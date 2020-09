KK Bosna odustaje od prvenstva BiH, preti gašenje?

SARAJEVO – Košarkaški klub Bosna iz Sarajeva, prvi klupski šampion Evrope iz nekadašnje SFRJ, zbog finansijskih problema najvjerovatnije neće naredne sezone učestvovati u prvenstvu Bosne i Hercegovine, a pod znakom pitanja je i opstanak kluba.

Bosna već godinama ima finansijske probleme i nikako da se stabilitzuje, uprkos tome što je jedan od najvećih sportskih brendova BiH i grada Sarajeva, klub koji su proslavili Mirza Delibašić, Ratko Radovanović, Žarko Varajić i drugi velikani.

„Nažalost, to je gorka istina. Svake godine, odnosno svaki mesec očekujemo da će se nešto promeniti, ali situacija je samo gora. Uputili smo pozive za pomoć svim nivoima vlasti, od predsedništva do opština, ali nam je pomogao samo kanton Sarajevo. Međutim, mi sa njihovih 30.000 KM, na kojima smo im itekako zahvalni, ne možemo opstati. Svima su slični izgovori zašto nam ne mogu pomoći, a dodatnu „pomoć“ u izgovorima dobili su u pandemiji koronavirusa. Nama na godišnjem nivou treba najmanje 200.000 KM i to je novac s kojim bi se borili za opstanak. Sama kotizacija za takmičenje je 9.000 KM, a gde su tu sudije, komesari, putovanja, plate igrača, smeštaji, rekao je za portal Klix.ba predsednik kluba Almir Bradić.

Bosna je 1979. godine osvojila titulu šampiona Evrope, tri puta bila je prvak SFRJ, osvojila dva Kupa, a ima i četiri titule i tri Kupa BiH.

