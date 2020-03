Ključno otkriće naučnika: Evo kako se imuni sistem bori sa koronavirusom

Ovo otkriće bi moglo biti od velike koristi u razvoju najefikasnije vakcine protiv Covid-19

Australijski naučnici tvrde da su shvatili na koji način se ljudski imunitet bori protiv korona virusa Covid-19, piše BBC.

Naime, istraživanje Instituta za zarazu i imunitet Peter Doherty u Melburnu pokazalo je da se ljudi oporavljaju od ovog virusa na isti način na koji se oporavljaju od običnog gripa. Rezultati studije objavljeni su u časopisu Nature Medicine, a pohvalili su ga mnogi drugi stručnjaci.

„Ovo otkriće je jako važno jer po prvi put zaista razumemo kako se naš imunološki sistem bori protiv novog koronavirusa“, kaže autorka istraživanja profesorka Ketrin Kedzierska.

Mnogi ljudi su se oporavili od virusa Covid-19, što znači da je već bilo poznato da se imunitet može uspešno da se bori protiv virusa. Ali, sada su naučnici po prvi puta identifikovali četiri vrste ćelija u imunološkom sistemu koje se bore protiv novog virusa.

Uspeli su to prateći prethodno zdravu pacijentu koji je imala blagi do umereni slučaj novog virusa. Bila je to 47-godišnja žena iz Vuhana, izvorišta novog virusa, koja je primljena u bolnicu u Australiji, a koja se oporavila u roku od 14 dana.

Profesorka Kedzierska rekla je za BBC da je njezn tim istraživao celu širinu imunološkog odgovora kod te pacijentkinje.

„Tri dana pre nego što se njeno zdravlje počelo popravljati, u krvotoku su uočene specifične ćelije, iste kakve se pojavljuju kod pacijenata koji obole od običnog gripa. Negde u isto vreme oporavka“, objasnila je profesorka.

„Bili smo jako uzbuđeni zbog ovih rezultata i činjenice da smo uspeli da prepoznamo pojavu tih ćelija kod zaraženog pacijenta pre nego što se njegovo stanje počelo klinički poboljšavati, rekla je i dodala kako je više od 12 naučnika radilo bez prestanka kako bi mogli doneti ovu analizu.

„Prepoznavanje trenutka kada ćelije imunološkog sistema počinju da deluju može pomoći predviđanju toka delovanja virusa“, kaže profesor Brus

Tompson, dekan medicinskih nauka pri Univerzitetu tehnoligije Swinburne.

Australijski ministar zdravstva Greg Hunt tvrdi da ovo otkriće takođe može da razvoj vakcina i potencijalnih terapija za zaražene pacijente.

Profesorka Kedzierska kaže da je sledeći korak naučnika da saznaju zašto je imunološki odgovor slabiji kod pacijenata koji se sporije oporavljaju.