Kome: Broj novih slučajeva neće pasti na 5.000 do 15. 12.

PARIZ – Broj novih slučajeva korona virusa dnevno u Francuskoj verovatno neće pasti na 5.000 do 15. decembra, jer stanovništvo nedovoljno poštuje mere fizičke distance, izjavio je danas jedan od najboljih stručnjaka za korona virus u Francuskoj Erik Kome.

On je za televiziju LCI rekao da će ako Francuzi ne budu dovoljno oprezni tokom božićnih i novogodišnjih praznika, to dovesti do pojave trećeg talasa korona virusa sredinom januara, preneo je Rojters.

Predsednik Francuske Emanuel Makron je rekao da bi restriktivne mere koje su uvedene 30. oktobra mogle biti ukinute 15. decembra, ako do tada broj novih infekcija dnevno padne na 5.000.

„Ne, ne mislim da se ovaj cilj može dostići… Biće teško dostići taj cilj“, rekao je Kome.

U Francuskoj je juče registrovano 11.022 nova slučaja korona virusa.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.