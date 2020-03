Kon: Još bez zatvaranja škola u Srbiji, podaci iz Kine govore da deca ne oboljevaju od …

Epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje Predrag Kon izjavio je danas u Beogradu da zasad „nema porasta niti prisustva respiratornih infekcija u značajnom nivou u školskim kolektivima, što je dokaz da nema ni prenošenja“.

On je time obrazložio stav struke u Srbiji da bilo kontraproduktivno zatvaranje školskih i predškolskih kolektiva zbog opasnosti od širenja koronavirusa.

Kon je novinarima u Vladi Srbije rekao da „svi podaci dobijeni od kolega iz Kine… govore o tome deca praktično ne obolevaju, da eventualno imaju asimptomatske infekcije“.

„Kada tvrdimo da je bezbedno da se ide u škole, stojimo iza toga, isto tvrdimo da neće biti prenošenja infekcije“, rekao je Kon.

On je rekao da bi „preventivno zatvaranje školskih kolektiva moralo da traje dosta dugo ako hoćemo da imamo neki efekat“.

Ocenio je i da bi praktično bilo nemoguće držati mlade ljude više od mesec dana u zatvorenom prostoru „osim ako je situacija takva da to i njima bude jasno“.

„Ukoliko dodje do brzog i naglog porasta broja dijagnostikovanih slučajeva, reagovaćemo eventualno pravovremenim zatvaranjem škola“, rekao je Kon.

Ali prevremenim zatvaranjem škola „ne dobijamo ništa osim što deca prerano ostaju pod nadzorom samo svojih roditelja i taj raspust bi trebao da traje toliko dugo dok ne posustane epidemija“, ocenio je on.

Kon je rekao da se do juče za svakog pacijenta kod koga je otkriven koronavirus, znalo preko koga je najverovatnije dobio virus, a za slučajeve otkrivene do jutros, ti podaci se prikupljaju i obradjuju.

„Mi smo u iščekivanju toga da se pojave slučajevi koji nisu medjusobno povezani, po tom pitanju menja se plan rada, uključuju se ispitivanja svake teške respiratorne infekcije, bez obzira da li je bilo putovanja ili ne. Svako ko ide na respirator, bez obzira da li je putovao ili ne, moraće da se testira“, kazao je Kon.

Kon je rekao da „ulazimo u drugu nedelju od pojave koronavirusa“, za koju je rečeno da traje šest do osam nedelja, i ocenio da je „dobar rezultat“ to što do sada od te bolesti nije umro niko u Srbiji.

Procenio je da „nije verovatno, ali nije ni nemoguće“ da u Srbiji pandemija koronavirusa prodje, a da niko ne umre od te bolesti.

