Kon objavio u koliko je škola ušla korona

Tokom protekle nedelje u 56 osnovnih i srednjih škola u Beogradu bilo je uglavnom pojedinačnih slučajeva zaražavanja virusom korona, kaže epidemiolog Predrag Kon i dodaje da je situacija u školama za sada dobra.

Kon je za Tanjug rekao da je virus otkriven u 28 srednjih i isto toliko osnovnih škola i da su zaražavanja učenika bila u porodici ili porodičnom kontaktu, izvan škole.

Prenošenje virusa između učenika bilo je u dve srednje škole i grupe učenika odmah su prešle na onlajn nastavu, dodao je Kon.

„Napravljen je nadzorni sistem koji funkcioniše u ovim uslovima. Da li će biti zatvaranja škola ili ne, to zavisi od procene ulivanja virusa u škole i da li će to uticati na organizaciju same nastave“, rekao je Kon.

Što se tiče vrtića, navodi da zaposleni češće obolevaju od dece, a da mališani i ukoliko se zaraze imaju blagu kliničku sliku.

„Pošto zaposleni nose maske ukoliko se pojavi da je neko zaražen nema potrebe decu slati u izolaciju i kućni karantin“, pojasnio je on.

Kon je naveo da nakon pogoršanja epidemiološke situacije u Srbiji što se tiče virusa korona ima osnova da roditelji razmišljaju da ne vode dete u vrtić, ali da je za zaposlene roditelje vrtić jedino rešenje.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.