Kon: Prepustio bih Radovanoviću mesto u Kriznom štabu

Član Kriznog štaba Vlade Srbije za suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19, Predrag Kon, poručio je noćas preko Fejsbuka da bi svoje mesto u tom telu „ustupio“ svom profesoru u penziji Zoranu Radovanoviću koji kritikuje „politizaciju struke“.

„Povodom zahteva sa protesta… Sa velikim zadovoljstvom ustupam svoju ugodnu fotelju u “nepolitizovanom” Kriznom štabu za rukovođenje pandemijom mom uvaženom i “neostrašćenom” profesoru Radovanoviću da dalje rukovodi sa Covid 19 do 2022. godine. Sa zadovoljstvom ću mu pomagati kao što je i on meni da sada, bez ijedne negativne emocije, naprotiv. Do sticanja okolnosti u kojima će se to sprovesti tehnički ću raditi svoj posao. Ovo izjavljujem sa najboljim željama i namerama. Svako dobro!“, napisao je Kon.

Kon je u međuvremenu povukao svoj status, ali je mrežama nastavila da kruži uslikana objava.

Podsetimo, jedan od zahteva Vladi Srbije koji su demonstranti pre protesta izneli jeste da se imenuje novi „depolitizovani Krizni štab“ koji bi vodio profesor Zoran Radovanović.

Radovanović je u više navrata javno kritikovao rad Kriznog štaba, a za list „Danas“ izjavio da je moguće da su članovi Kriznog štaba imali „častan razlog zbog kojeg nisu saopštavali prave podatke“, ali da on takav razlog „ne može da vidi“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.