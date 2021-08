Kon: U slučaju četvorocifrenih brojeva zaraženih biće ograničena javna okupljanja

Član Kriznog štaba za suzbijanje epidemije korona virusa Predrag Kon izjavio je danas da je teško da će biti govora o zaključavanju zbog povećanja broja inficiranih korona virusom, ali da će u slučaju četvorocifrenih brojeva zaraženih na dnevnom nivou sigurno biti ograničena javna okupljanja.

On je za RTS rekao da se „u nekom uzorku i u nekim bolnicama ispituje prisustvo delta soja i da će se to i dalje raditi“, i dodao da se ta zaraznija varijanta virusa prenosi „istom brzinom“ kao i virus ovčijih boginja (varičele), jednog od najzaraznijih oboljenja.

Govoreći o broju vakcinisanih u Srbiji, Kon je naveo da je prvu dozu vakcine protiv korona virusa primilo 49,7 odsto punoletnih ljudi i da je dosad verovatno premašeno 50 procenata vakcinisanih.

„Treba shvatiti da je vakcinacija odobrena za uzrast stariji od 12 godina. Treba shvatiti da formiranje školskih kolektiva dolazi. Ja sad mogu da dodam nešto što lično razmišljam, jednostavno se mora insistirati da kolektivni budu zaštićeni. Kako će raditi oni koji ne žele da budu vakcinisani, to ćemo videti i o tome će sasvim sigurno da se raspravlja“, kazao je Kon.

On je dodao da, ako postoji neki pravni sukob, to treba da razreše pravnici, etičari, sociolozi, psiholozi, pošto to nije epidemiološko pitanje.

„Epidemiološki je potpuno jasno da su kolektivi motor za održavanje virusa i za prenose virusa. Ne govorim samo o školskim kolektivima, govorim o studentskim, o srednjoškolskim, radnim, velikim kolektivima, svim mestima gde se okuplja veliki broj ljudi iz profesionalnih razloga. To jesu mesta u kojima postoje uslovi za masovnije prenošenje“, rekao je Kon.

(Beta)

