Konstantinidis: Zbog zatucanosti roditelja malo je dece vakcinisano

Predsednik Udruženja pedijatara Srbije Georgios Konstantinidis ocenio je da je dobro što će škole krenuti normalnim tempom rada i da je napravljen „model semafor“(podela na tri zone) po kojem će se nastava dalje odvijati ukoliko bude obolele dece.

On je za Politiku od nedelje rekao da je video podatak da je do sada oko 4.000 dece primilo vakcinu protiv korona virusa, i ocenio da je to „malo i na nivou statističke greške“, odnosno da je faktički manje od dva odsto dece vakcinisano ukoliko se gleda uzrast od 12 do 15 godina.

„Očigledno je da je ovde reč o jednoj velikoj zatucanosti ljudi, iako je 21. vek, koja je nedopustiva, jer je vakcinacija bezbedna i ispitanja i bez sumnje donosi korist čitavom društvu“, naglasio je Konstantinidis.

On je rekao da je Udruženje pedijatara Srbije bilo „jedno od prvih strukovnih udruženja u Evropi koje je dalo preporuku za vakcinaciju dece, još polovinom juna“.

„Da smo tada dobro krenuli sa vakcinacijom, do sada bismo imali znatan broj vakcinisanih i epidemijsku situaciju na zavidnom nivou. Medjutim, to se nije desilo. Da se više od 75 odsto mališana imunizovalo, sada ne bismo pričali ni tome zašto moraju da nose maske i kada“, rekao je Konstantinidis.

Prema njegovim rečima, „vakcinisano je malo mladih ljudi i roditelja školske dece, pa je nerealno očekivati da će oni biti spremni da vakcinišu svoju decu koda nisu hteli ni sami da to obave“.

„Neophodno je sprovesti edukaciju da ljudi dobiju adekvatne informacije zasnovane na činjenicam, a ne na objavama i tabloidnim komentarima“, rekao je Konstantinidis.

(Beta)

