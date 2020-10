Korona karta Evrope – samo tri zemlje zelene (foto)

Sedamnaest od 27 zemalja Evropske unije, kao i Velika Britanija, u crvenoj su zoni na novoj evropskoj karti ograničenja kretanja koju je objavio Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Na toj karti samo su tri zemlje Unije (Norveška, Finska i Grčka) većim delom zelene, dok je pet zemalja (Italija, Kipar, Estonija, Litvanija i Letonija) većinom obeleženo narandžastom bojom.

The first🚦map has just been published!

The maps include information on:

▪️ the 14-day notification rate of new confirmed #COVID19 cases at subnational level

▪️ weekly COVID-19 testing rates

▪️ testing positivity rates

▪️ a map with a combined indicator based on the algorithm pic.twitter.com/5fkPuduWwj

— ECDC (@ECDC_EU) October 15, 2020