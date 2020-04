Korona kod mladih iznenada izaziva – šlog

Zapaženo je da novi koronaviru, izaziva iznenadne moždane udare kod mlađih osoba u 30-im i 40-im godinama života, koje nemaju većih zdravstvenih tegoba, saopštili su američki medicinski izvori.

Tim dr Tomasa Okslija, neurohirurga iz bolnice “Mount Sinai” u Njujorku opisao je pet slučajeva takvih moždanih udara.

Svi su bili mlađi od 50 i svi su imali ili blage ili nikakve simptome bolesti koju prouzrokuje koronavirus.

„Moguće je da virus izaziva pojačano zgrušavanje u velikim arterijama što vodi do teških moždanih udara“, rekao je dr Oksli.

„Naša analiza pokazala je sedmostruko povećanje učestalosti iznenadnog moždanog udara kod mlađih pacijenata tokom protekle dve nedelje.Većina tih pacijenata nije imala drugih zdravstvenih tegoba i boravili su u svojim domovima sa blagim simptomima COVID-19, a u dva slučaja bili su bez simptoma“, dodao je doktor.

Neuobičajeno je da mlađe osobe dožive moždane udare, a posebno u većim krvnim sudovima mozga.

„Poređenja radi, tokom proteklih 12 meseci “Mount Sinai” lečio je svake dve nedelje prosečno 0,73 bolesnika mlađeg od 50 godina sa moždanim udarom koji je posledica začepljenja velikog krvnog suda. To je manje od dve osobe mesečno.“, napisao je tim u radu koji će biti objavljen u stručnom časopisu” New England Journal of Medicine”.

Kad je izvor moždanog udara u velikom krvnom sudu u mozgu posledice su teške ako se ugrušak odmah ne ukloni.

„Najmanje je jedan pacijent preminuo, a drugi su u odeljenjima intenzivne nege ili odeljenjima za rehabilitaciju. Samo je jedan otpušten kući, ali i tom će pacijentu trebati intenzivna nega“, rekao je neurohirurg.

„Osoba kod koje je pogođe veliki krvni sud ima ozbiljne ispade funkcija“, navodi doktor i dodaje:

„To znači da veći ugrušak može da začepi najveće arterije u mozgu“.

Moždane ćelije koje se nalaze iza mesta na kom je ugrušak zaustavio cirkulaciju propadaju i što duže traje blokada krvnog suda ugruškom, to je veće oštećenje moždanog tkiva. Brzo lečenje je presudno.

„Najdelotvornije lečenje za začepljenje velikog krvnog suda je uklanjanje ugruška ali to se mora učiniti nekada za šest sati, a nekada za 24 sata“, rekao je dr Oksli.

Doktor ističe da ljudi moraju da obrate pažnju na simptome koronavirusa i ne smeju da oklevaju sa pozivom hitne pomoći ako imaju simptome koji upućuju na moždani udar.

On ističe da zbog tri simptoma – slabosti u jednoj ruci, “opuštene” polovine lica i poteškoća sa govorom, ljudi moraju odmah da pozovu hitnu pomoć.

(Hina)