Ponaša se kao drugi virus iz Azije: Slavna srpska naučnica očekuje opadanje epidemije

Čuveni virusolog Ana Gligić, koja je 1972. bila na čelu tima koji je uspeo izolovati virus velikih boginja (variola vera), kaže da je problem sa virusom korona to što se ponaša mimo svih dosad poznatih pravila. Po neku sličnost je pronašla sa mišjom groznicom, te navela da ipak uskoro očekuje opadanje epidemije.

„Ne znam šta se dešava. Način prenošenja, inkubacija, održavanje u spoljašnjoj sredini, sve naopako, ništa što znamo… Ne mogu protumačiti toliki broj mrtvih i oboljelih u jednom danu sa ovim izveštajima da se prenosi samo kapljično. To je nemoguće! Analizirala sam, gledala, upoređivala s onim što znam o prirodnim žarištima koje sam istraživala u bivšoj Jugoslaviji i na drugim terenima. Ovo se ne može uporediti s bilo čime. On se (virus) ponaša kako hoće“, rekla je dr Gligić za „Radiosarajevo.ba“.

Dodala je da nas virus očito uči nečemu „što moramo sada da prihvatimo i dobro analiziramo šta se dešava“.

Komentarišući informacije da je globalna studija pronašla snažne dokaze da se proširio novi oblik virusa korona ona je rekla da je pravilo da ovakav virus slabi na ljudskoj populaciji.

„Pravilo je da ovakav virus slabi na ljudskoj populaciji. On se sada pojavio i letalitet (smrtnost) je mnogo veći nego je bio u početku! Ne ponaša se kao ostali virusi što do sada znamo. On je mutirao i sad imamo nešto novo ovde“, dodala je.

Ipak, analizirajući druge prirodno-žarišne infekcije, došla je do podataka koji su svojevremeno objavljeni u emitentom svetskom časopisu. Tamo se tvrdi da se epidemija mišje groznice javila u dva vrha u razmacima od mesec i po do dva meseca. Mišju groznicu inače izaziva hanta virus, koji je prvi put izolovan u Aziji, a dobio je ime po reci Hanta u Južnoj Koreji gde je izazvao prvu epidemiju.

„Upravo se on tako ponaša. Treba sačekati jedno 4-5 dana da vidimo šta dalje. Mislim da će biti snažno opadanje i da će se na neki način izgubiti, a da će ono što ostane biti žarišta koja će se moći držati pod kontrolom, odnosno da ne opterećuju toliko zdravstveni sistem. Ja tako mislim. Ta istraživanja su se poklopila s ovim što imamo, ali ne mogu ta tvrdim sasvim precizno kada nemam sopstvena istraživanja.“, konstatovala je.

Ukoliko se budemo pridržavali mera, uverena je da bi prvi talas epidemije bi mogao da se završi već za 20 dana.

„Bilo je i pre epidemija, katastrofa, ali nije bilo televizija da se to tako prenosi. To će sve završiti. Ja smatram da će se za 20 dana ovo staviti pod kontrolu. Ali mi ne znamo šta će dalje biti, posle toga“, zaključila je Gligić.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.