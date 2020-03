Korona virus: Drastične mere u Italiji – zatvorena Lombardija, raste broj zaraženih u Grčkoj

Grčka je registrovala 21 novih slučajeva virusa korona, čime je ukupan broj zaraženih povećan na 66. U većini slučajeva reč je o licima koja su zajedno putovala u Izrael i Egipat, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Iz Ministarstva su naveli da se ova turistička grupa 27. februara vratila u Grčku, prenose mediji.

Jedan od putnika, muškarac star 66 godina, prebačen je u bolnicu u grad Patras, u zapadnom Peloponezu. Većina preostalih su u izolaciji u kućama, dok su 22 osobe u bolnici i one su u stabilnom stanju. Prvi slučaj virusa korona Grčka je prijavila 26. februara.

Drastične mere u Italiji

Italijanska vlada odlučila je da zatvori ulaz u Lombardiju i još 11 provincija, kako bi sprečili širenje korona virusa, kao i da zaposli 20.000 medicinskih radnika u bolnicama kako bi suzbila epidemiju korona virusa.

Ove mere biće na snazi od ovog vikenda do 3. aprila, do kada će svim građanima biti zabranjen ulazak i izlazak iz gradova. Jedini izuzeci koji će moći prekršiti ovo pravilo biće ljudi koji za to budu imali dovoljno opravdan zdravstveni ili poslovni razlog, navodi se u saopštenju za javnost.

Odlukom su obuhvaćene Venecija, Modena, Parma, Pjaćenca, Ređo Emilija, Rimini, Pesaro, Urbino, Padova, Trevizo, Asti i Alezandia.

Što se tiče ugostiteljskih objekata, oni koji ne budu konstantno proveravali i osiguravali minimalno jedan metar razmaka između svojih posetilaca biće prisilno zatvoreni. Nije dopušteno održavati poslovne sastanke, a oni koji budu kršili pravila biće kažnjeni. Ovo, svakako, nisu sva nova pravila koja će biti uvedena širom Italije, te se očekuje da će noćni klubovi, kladionice i svi oblici javnih okupljanja biti zabranjeni i zatvoreni, prenosi „Blumberg“.

Onima koji imaju simptome respiratorne infekcije i temperaturu veću od 37,5° C preporučuje se „ostati kod kuće i ograničiti društvene kontakte što je više moguće te kontaktirati svog lekara“.

Ove rigorozne mere stižu nakon što se broj preminulih povećao na 233, a broj zaraženih na 5.883 osobe. Italija je trenutno treća država u svetu sa najvećim brojem preminulih i zaraženih, ispred su Kina i Južna Koreja, piše RTS.

Italija zapošljava 20.000 medicinskih radnika

Italija je takođe odlučila zaposliti 20.000 medicinskih radnika u bolnicama kako bi suzbila epidemiju korona virusa u kojoj je zaraženo gotovo 6.000 ljudi, prenosi Koriere dela sera.

Odluka donesena na vladinoj sednici treba omogućiti povećanje broja kreveta na odelenjima intenzivne nege s 5.000 na 7.500, što je povećanje od 50 odsto te udvostručiti broj mesta na odelenjima za plućne i zarazne bolesti.

U najteže pogođenoj pokrajini „Lombardiji (3420 zaraženih) stanje u bolnicama je napeto“, priznao je načelnik civilne zaštite Angelo Boreli: „Očekujemo da će od nas zatražiti prevoz pacijenata na odelenja intenzivne nege u drugim pokrajinama“.

Vladina odluka uključuje mogućnost zapošljavanja penzionisanih lekara.