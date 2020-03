Koronavirus odložila sednicu saborskog Odbora

ZAGREB – U Hrvatskom saboru je, zbog epidemiološke situacije, odložena sednica parlamentarnog Odbora za ravnopravnost polova na temu tzv. Istanbulske konvencije, koja je trebalo da bude održana danas.

Sednica je, javila je Hina, odložena do daljnjeg, a kako je rekla predsednica tog odbora, Sabina Glasovac, (SDP), do sinoć su dobili potvrdu učešća 98 zainteresovanih za raspravu, i to bez novinara i prevodilaca, što bi značilo da bi se u prostoriji našlo više od stotinu osoba.

„S obzirom na proglašenu globalnu pandemiju koronavirusa i najavljenu preporuku vlade da ne bi trebalo održavati skupove koji okupljaju više od stotinu osoba, smatrala sam da bi u ovim okolnostima takvo okupljanje bilo neodgovorno i procenila da bi najbolje bilo preventivno odložiti sednicu“, rekla je Glasovac.

(Tanjug)