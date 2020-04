Kriju podatke: U ovoj zemlji je 15 puta više preminulih nego što je objavljeno

Broj smrtnih slučajeva od korona virusa u Ekvadoru je među najvišim u svetu, a analiza Njujork tajmsa sugeriše da je preminulih 15 puta više nego što je zvanično saopšteno.

Slike tela napuštenih na trotoarima, nabacanih u kolica ili kartonske kovčege govore o tome da je jasno da je ta zemlja razorena pandemijom, navodi list. U Ekvadoru je od 1. marta do 15. aprila preminulo 7.600 ljudi, što je 15 puta više od proseka proteklih godina, navodi se u analizi i ukazuje da je to u jasnom kontrastu sa brojem smrtnih slučajeva koiji su vlasti pripisale korona virusu, a koji do 15. aprila iznosi 503.

Podaci ukazuju na nenormalan i nagao porast broja smrtnih slučajeva

Tokom prve dve nedelje aprila preminulo je tri puta više ljudi nego što je uobičajeno, dok je broj obolelih dostigao vrhunac, odnosno zabeležena je ekstremna porast slična onome što se dešava u Španiji ili Velikoj Britaniji.

U tekstu se ukazuje na to da brojke daju sumornu sliku štete koju virus može da nanese zemljama u razovu, gde brzo može da optereti zdravstveni sistem, pa čak i sposobnost zemlje da prati koliki je broj onih koji su podlegli bolesti.

(Tanjug)