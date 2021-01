Kriza na tržištu rada izazvana kovidom zaobišla IT sektor

BEOGRAD – Broj radnih mesta u sektoru informacionih tehnologija (IT) u Srbiji je, prema podacima sajta za zapošljavanje u IT-iju HelloWorld.rs, lane povećan u odnosu na 2019. godinu za šest odsto.

To što je pandemija korona virusa praktično zaobišla ovaj sektor u situaciji kada je ukupna ponuda poslova opala za 15 odsto, tumači se specifičnošću posla i boljoj sposobnosti prilagođavanja IT sektora.

(Tanjug)

