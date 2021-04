Kršio mere, policajci ga pretukli (video)

Slaven Blažević, koga su u subotu brutalno pretukla dvojica policajaca u Mostaru, isprčao je svoju stranu priče, i izneo detalje napada.

„Bio sam kod prijatelja u susednoj zgradi i pešačio prema svojoj zgradi. Na putu prema kući primetio sam da se zaustavlja policijsko vozilo malo podalje od mene i u tom trenutku sam požurio da uđem u zgradu svestan da sam prekršio meru zabrane kretanja i kako bih izbegao moguću kaznu“, kaže na početku:

„Međutim, policajci su me sustigli tačno ispred zgrade. Dalje se na snimku vidi sve šta se dogodilo. Izvinio sam se što sam prekšio policijski čas, ponudio da platim kaznu ali oni su krenuli s udarcima. Nakon toga odveli su me u policijsku stanicu. U policijskom vozilu sam im već u nekoliko navrata rekao da se ne osećam dobro. U policijskoj stanici su napisali prekršajni nalog na kojem je pisalo da sam prekršio pravilo kretanja. U prekršajnom nalogu nigde nisu spomenute povrede, samo piše da sam prekršio meru zabrane kretanja od 21 do 5 sati. Nakon što su napisali prekršajni nalog pustili su me da idem kući peške“, rekao je Slaven za „Pogled.ba“.

Na pitanje da li je tražio da ga odvezu kod lekara zbog nanesenih povreda, Slaven odgovara potvrdno.

„Samo su mi rekli da idem kući. Pušten sam da šetam gradom i na taj način opet kršim policijski čas, svestan da me opet može neko zaustaviti i ponovo legitimisati. Nakon toga sa otišao na hitan pregled, sam, jer se nisam osećao dobro. Čak sam, dok sam hodao do kuće, povratio nekoliko puta“, dodaje Slaven i kaže da su mu u Urgentnom centru evidentirane povrede glave, kao i udarci po telu.

Slaven je potvrdio da je angažovao i advokata, odnosno da pokreće privatnu tužbu protiv dvojice policajaca.

Podsetimo, povodom policijskog nasilja koje se dogodilo u Mostaru oglasio se i MUP HNŽ.

„Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ najoštrije osuđuje brutalni napad policijskih službenika koji se dogodio 10. aprila u 23:03 sati, i nema opravdanja. Radi se o klasičnom primeru prekoračenja ovlašćenja i policijskog kodeksa zbog čega se duboko izvinjavamo celokupnoj javnosti, a posebno mladiću prema kojem se ovako postupalo. Dvojica policijskih službenika su odmah udaljeni sa dužnosti, pokrenuta je unutrašnja istraga u kojoj će se istražiti svi aspekti ovakvog ponašanja, i utvrditi postojanje elemenata krivične odgovornosti policijskih službenika. Početna informacija o događaju je prosleđena Tužilaštvu. Ovakvom ponašanju i ovakvim osobama ne može i ne sme biti mesto među policijskim službenicima“, navodi se u saopštenju za javnost.

