Kupusijada u doba korone: Stotine ljudi bez maski i distance pod šatorima (video)

Na manifestaciji „Kupusijada“ u Mrčajevcima pod šatorima se okupljao veliki broj ljudi koji su pevali i veselili se bez maski i društvene razdaljine, iako su na snazi upozorenja i zabrane zbog opasnosti od virusa korona.

Organizatori i ugostitelji organizovali su samoinicijativno u Mrčajevcima kod Čačka neformalnu kupusijadu, kojoj je u petak prisustvovalo više stotina ljudi.

U nekoliko ugostiteljskih objekata i tri šatora orila se muzika, točilo se piće, posetioci su se gurali i sedeli i po desetoro za jednim stolom, a masku nije nosio skoro niko, pa čak ni konobari.

Kupusijada se tradicionalno održava u ovo vreme, ali je ove godine zbog virusa korona otkazana. To nije sprečilo pojedine lokalne ugostitelje iz Čačka i Mrčajevaca da je zbog profita samoinicijativno, bez ikakvih dozvola, organizuju kao da je sve normalno.

Radoslav Bogićević, predsednik MZ Mrčajevci, kaže da se organizacioni odbor zvanične Kupusijade ove godine nije ni sastajao, jer je održavanje većih skupova zabranjeno.

„Ono čega u Mrčajevcima ima to su gosti koji nam tradicionalno dolaze, kumovi, prijatelji… Za njih u svojim kućama i dvorištima kuvamo kupus, ali to su manji skupovi, porodičnog tipa. Ko je šta radio mimo zvaničnih organizatora, mi to ne znamo“, kaže Bogićević“ za Telegraf.

Ovo je, inače, samo poslednji u nizu slučajeva kojih ima širom Srbije da se lakomisleno organizuju proslave i veselja s velikim brojem ljudi, a da se ne poštuje fizička distanca niti nose maske.

(Sutnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.